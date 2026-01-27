El argentino Garcés completa primer entrenamiento con el Alavés tras la cautelar del TAS

El pasado 25 de septiembre Garcés fue suspendido por la FIFA con 12 meses de inhabilitación por infracciones vinculadas con falsedad documental relacionadas con un pasaporte de Malasia.

Ayer lunes recibió la cautelar del TAS y hoy martes el central albiazul se puso a las órdenes de Eduardo Coudet y volvió a compartir vestuario con sus compañeros después de haber estado suspendido de empleo y sueldo durante los últimos 4 meses.

Mientras la medida cautelar permanezca vigente, Garcés podrá desarrollar su actividad profesional con normalidad, sin perjuicio de la resolución que el TAS adopte posteriormente sobre el fondo del asunto.

Por lo tanto, el jugador procederá a reincorporarse a la dinámica del equipo y podría jugar este mismo viernes ante el RCD Espanyol si el técnico Eduardo Coudet lo estima oportuno.

La FIFA suspendió, además de a Garcés, a otros seis jugadores por un período de doce meses de todas las actividades relacionadas con el fútbol por infracciones vinculadas a falsificación documental en el marco de las eliminatorias de la Copa Asiática 2027.