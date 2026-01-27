El argentino Guido Rodríguez, décimo jugador del Valencia tras ser campeón del mundo

Kempes, que llegó al Valencia en 1976 y dejó definitivamente la entidad en 1984 tras una primera marcha a River Plate es, junto a Juan Mata, el único futbolista en jugar para el Valencia antes y después de ganar el máximo galardón por selecciones a nivel mundial.

El registro de futbolistas que vistieron la camiseta del Valencia tras alzar la Copa del Mundo lo inauguró el brasileño Joel Martins, que llegó al club tras ganar con su país el Mundial de Suecia 1958. Tras él, se sitúa Rainer Bonhof, que ganó el Mundial 1974 con Alemania Federal y llegó al Valencia en 1978.

En la edición de aquel Mundial del 78, Kempes fue la estrella de Argentina, siendo el máximo goleador de la Albiceleste y marcando dos tantos en la final ante Países Bajos.

En 1994, tras ganar con Brasil el Mundial de Estados Unidos, llegaron Paulo Sergio 'Viola' y Iomar Mazinho, mientras que años más tarde también recalaría en el Valencia Romário, pieza clave de la 'Canarinha' en la conquista de aquella Copa del Mundo.

Por su parte, el centrocampista Didier Deschamps, capitán de la victoriosa Francia de 1998, recaló en el Valencia en la temporada 1999-00, y se retiró tras alcanzar como valencianista la final de la Liga de Campeones.

Mata, campeón con España de la edición de 2010 en Sudáfrica, fue el séptimo en vestir la casaca valencianista con un Mundial en su palmarés. La lista la cerraba hasta ahora el alemán Shkodran Mustafi, campeón en 2014 en Brasil y que dos meses después de alzar el trofeo mundial debutó con el club de Mestalla.

El listado de valencianistas campeones del mundo crece hasta los dieciocho jugadores con aquellos futbolistas que jugaron para el Valencia antes serlo, algo que sucedió con David Silva, David Villa y Carlos Marchena, quienes como Mata llegaron al Mundial siendo jugadores del Valencia pero que salieron tras la Copa del Mundo ganada por España en 2010.

En esa cita también estuvo Raúl Albiol, que había dejado el club en 2009 para firmar con el Real Madrid.

Igualmente, Leonardo de Araujo jugó en el Valencia a inicios de los noventa, antes de ganar el Mundial con Brasil en 1994; Adil Rami lo hizo antes de ser campeón en 2018 con Francia; y Nico Otamendi y Rodrigo de Paul llegaron al Valencia en 2014 y ocho años más tarde fueron campeones con la misma selección que Guido Rodríguez, en Catar 2022.

Guido disputó 57 minutos en el Mundial, correspondientes al segundo encuentro de la fase de grupos ante México. El mediocentro aspira ahora a estar en la lista de Argentina para el Mundial de este verano y la búsqueda de minutos que lo faciliten es uno de los motivos que le ha llevado a aceptar la propuesta del Valencia.

En cuanto a los entrenadores, Carlos Alberto Parreira, que ganó el Mundial con Brasil en 1994, dirigió al club valenciano la temporada posterior, mientras que otros campeones del mundo -como jugadores- como Jorge Valdano o Gennaro Gattuso también entrenaron al Valencia, aunque sin demasiada fortuna.