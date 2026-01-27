El Aston Villa contrata a Tammy Abraham por 20 millones

El futbolista de 28 años ha firmado un contrato de cuatro temporadas y media y vuelva a Inglaterra cinco años después de su última experiencia en la Premier League.

El que fuera canterano del Chelsea llegó a disputar más de medio centenar de partidos con los 'Blues' además de encadenar varias cesiones, antes de marcharse al Roma.

Una de las cesiones fue al Villa, en la temporada 2018-2019, cuando el equipo estaba en el Championship (Segunda División inglesa). Abraham dejó un buen recuerdo en Villa Park y fue el máximo goleador del equipo esa temporada contribuyendo a que los 'Villanos' retornaran a la Premier League.

El delantero inglés era propiedad del Roma, que esta temporada lo había cedido al Besiktas, pero los turcos activaron esta semana la cláusula para ficharlo por 11 millones de libras y poder venderlo al Villa.

En el conjunto de Unai Emery se espera que Abraham suponga un refuerzo para la delantera con Ollie Watkins y ayude al club a competir en la Premier League, donde están terceros, en la Liga Europa y en la FA Cup. Su primer partido podría ser el fin de semana contra el Brentford.