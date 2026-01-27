El Athletic, de nuevo plagado de bajas, busca el play-off; el Sporting, el Top 8

En Bilbao este choque ha rememorado la semifinal de la Liga Europa de 2012 en la que el conjunto rojblanco remontó al verde y blanco el 2-1 de la ida en el José Alvalade, también en 'La Catedral, para meterse en la final del torneo con un último gol, el 3-2 de Fernando Llorente, sobre la hora reglamentaria.

El Athletic llega vivo a esta última jornada casi de milagro, porque increíble fue como remontó la semana pasada en Bérgamo al Atalanta (2-3) después de verse sometido durante una hora por el conjunto italiano.

Pero Robert Navarro, de las pocas buenas noticias en el equipo rojiblanco esta temporada, sacó la varita mágica y con dos asistencias y un gol, a cada cual más de más calidad, varió el rumbo de encuentro y dio una vida extra al Athletic.

Una nueva oportunidad que los de Ernesto Valverde intentarán aprovechar con un ojo en LaLiga EA Sports, en la que se metieron en un lió tres días después en Sevilla cayendo a la segunda mitad de la tabla y acercándose a solo tres puntos del descenso encadenando en el Sánchez-Pizjuán el quinto partido sin ganar con cuatro derrotas incluidas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Parte de la culpa de ese 1 de 15 puntos posibles y de la decepcionante campaña que están completando los 'leones', aunque no de toda, es de las numerosas bajas que está sufriendo a lo largo de todo el curso.

Para mañana serán ocho o nueve, en función de si Dani Vivián se une a las bajas que sufren los de Ernesto Valverde, que hoy adelantó las seguras de Nico Williams y Aymeric Laporte.

De todas las bajas seis o siete son por lesión y dos por sanción. Entre estas dos, una muy relevante es la de Mikel Jauregizar, que juega prácticamente todo esta temporada y quien cumplió ciclo de tarjetas en Italia.

Tampoco estará mañana el capitán Iñaki Williams, quien en las últimas horas ha tratado de levantar el ánimo de los suyos, en su caso por lesión, y además son bajas de larga duración los lesionados Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz, y el sancionado por la UEFA Yeray Álvarez.

La ausencia de Laporte obliga a que Dani Vivián -si está en condiciones- y Aitor Paredes sigan sin descanso en el centro de la defensa dentro de un once que se presume con Unai Simón bajo palos, Yuri Berchiche en el lateral izquierdo, Iñigo Ruiz de Galarreta en medio campo y Oihan Sancet, Robert Navarro, Alex Berenguer y Gorka Guruzeta en las cuatro posiciones de ataque.

Completarían el equipo Andoni Gorosabel o Jesús Areso en el lateral derecho, Iñigo Lekue o Adama Boiro en el lateral izquierdo si Yuri tiene que centrar posición por la baja de Vivián, Alejandro Rego o Mikel Vesga en el doble pivote junto a Galarreta y Unai Gómez si Valverde quiere guardarse algo de inicio en ataque.

El Sporting de Portugal, por su parte, llega a San Mamés con la clasificación para los playoffs asegurada, pero aún con posibilidades de pasar directamente a los octavos de final de la "Champions".

Por lo que el Athletic se medirá a un Sporting muy motivado, que en la pasada jornada de Liga de Campeones derrotó al vigente campeón, el Paris Saint-Germain (2-1), con un doblete del delantero colombiano Luis Suárez, que el pasado fin de semana también le endosó dos goles a domicilio en el campeonato portugués al Arouca (1-2).

El internacional 'cafetero', exjugador del Almería, Granada o Zaragoza, atraviesa el mejor momento de su carrera y en los 34 partidos disputados con la camiseta verde y blanca ha marcado 24 goles.

También atraviesa un buen momento el lateral madrileño Iván Fresneda, que, tres años después de dejar el Real Valladolid para irse a Lisboa, se ha convertido en uno de los ejes tanto de la defensa como del ataque del Sporting.

La experiencia del ex del Betis Rui Silva en la portería, la capacidad de desequilibrio del uruguayo Maxi Araújo y del exbarcelonista Francisco Trincão están entre los otros puntos fuertes del conjunto dirigido por Rui Borges.

Athletic Club de Bilbao: Unai Simón: Gorosabel, Vivián, Paredes, Yuri; Galarreta, Vesga; Robert Navarro, Sancet, Berenguer; y Guruzeta.

Sporting Clube de Portugal: Silva; Fresneda, Reis, Inácio, Mangas; Hjulmand, Simões; Catamo, Trincão, Araújo; Suárez.

Posiciones: Atheltic (23º, 8 puntos); Sporting (10º, 13 puntos).