El belga Gréllo, con 40 años, el más veterano en marcar y acaba con récord de hace 25 años

Nacido en Brasil y nacionalizado belga, Gréllo cuenta con una dilatada trayectoria internacional y un destacado pasado en la Liga española, donde defendió los colores del Fisiomedia Manacor, germen del actual Illes Balears Palma Futsal (2005-2010), así como de ElPozo Murcia (2011-2015).

El ala-pívot belga no ocultó su satisfacción personal por el récord alcanzado, aunque puso el foco en el trabajo diario como clave de su longevidad deportiva. “Es increíble ser el jugador más veterano en marcar un gol en una Eurocopa. Intento mantenerme en la mejor forma posible”, afirmó el actual jugador del Anderlecht.

Tras el encuentro, el veterano jugador destacó el nivel del rival y la igualdad del grupo. “Eslovenia tiene un equipo increíble, un grupo realmente bueno. Aún no está decidido y nosotros tenemos que jugar contra España y Eslovenia contra Bielorrusia. Será difícil, pero lucharemos por pasar a la siguiente ronda”, señaló.

Gréllo subrayó además la reacción de su equipo en la segunda mitad como un aspecto positivo de cara a los próximos compromisos, pese a perder por 5-4 y destacó: “Lucharemos como lo hemos hecho en la segunda parte en el que nos faltó poco para empatar", apuntó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy