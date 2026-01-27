El Metropolitano, Sorloth y Julián Alvarez pretenden el top ocho

Sus trece victorias consecutivas al abrigo de su público, incontestable desde el 1-1 del pasado 23 de agosto con el Elche, describen su potencia en casa.

Ya son cinco meses a golpe de triunfos en su campo, diez de ellos en LaLiga y tres en la Champions, con cinco goles al Eintracht (5-1), tres al Union Saint-Gilloise (3-1) y dos al Inter de Milán (2-1), para transformarse en una garantía local, que aún necesita más este miércoles por el 1-1 contra el Galatasaray de hace una semana. Debe ganar. Y golear.

Porque el empate en Turquía no solo puso en duda su pase directo a octavos, sino que además lo convirtió en una cuestión que requiere inequívocamente de un triunfo, varios goles y la expectativa beneficiosa de otros resultados. Las matemáticas también incluyen como opción un punto para poder estar entre los ocho primeros, pero condicionada a tantas derrotas de los equipos que le preceden en la clasificación que es irreal.

Entre los resultados de los que deberá estar pendiente, con otros siete equipos con 13 puntos como él, dos con 15 (Liverpool y Real Madrid) y uno con 14 (el Tottenham), uno lo favorece seguro, porque París Saint Germain y Newcastle, ambos con 13 puntos, no pueden ganar los dos a la vez en su choque directo en el Parque de los Príncipes.

Además, el Chelsea visita al Nápoles, el Barcelona recibe al Copenhague, el Tottenham se mide al Eintracht, el Sporting de Portugal al Athletic Club, el Real Madrid juega en el campo del Benfica, el Liverpool recibe al Qarabag y el Manchester City al Galatasaray. Entre ellos están las seis plazas que quedan por resolverse dentro del top ocho.

El Atlético, duodécimo antes del inicio de la jornada (de haber ganado el pasado miércoles al Galatasaray habría empezado la última cita en la cuarta plaza), tiene la exigencia de mejorar los resultados de al menos cuatro de los equipos que le preceden en la tabla (sin contar los inalcanzables Arsenal y Bayern Múnich, primero y segundo, respectivamente), ya sea en puntos o en la diferencia de goles, porque es el penúltimo con peor balance de los clubes con 13 puntos. Tiene +3 por el +4 del City, el +5 de Sporting y Barcelona, el +6 del Chelsea y el +10 de PSG y Newcastle. El Atalanta tiene +1.

Con una sola derrota en sus últimos 18 partidos como local en la Champions y 12 triunfos en los últimos trece duelos en este torneo en casa, ese es el escenario del que comenzará su choque en casa contra el Bodo/Glimt, que también tiene mucho en juego en su visita al Metropolitano: el debutante equipo noruego tiene ante sí la posibilidad de ir más allá, a las eliminatorias de la competición, pero solo le vale ganar y esperar noticias favorables de otros campos desde el vigésimo octavo puesto actual en la tabla.

No había ganado ningún partido hasta la anterior jornada, cuando su sonora victoria contra el Manchester City, al que goleó por 3-1 y pudo hacerlo por algún tanto más, recorrió el mundo por su enorme impacto. Para el Bodo/Glimt era vital. La única manera de sostenerse con opciones para la visita al Metropolitano, con sus rápidas salidas al contragolpe entre Jens Petter Hauge, Ole Didrik Blomberg y Kasper Hogh, el delantero autor de dos de los tres goles del 3-1 al conjunto de Pep Guardiola.

Su 2-2 anterior en el Signal Iduna Park en Dortmund, donde fue capaz de nivelar dos veces un marcador adverso, acredita las capacidades del Bodo/Glimt, que igualó con el Slavia Praga y cayó por 3-1 con el Galatasaray en sus otras dos salidas de esta edición de la Liga de Campeones. Ha recibido 14 goles, pero ha marcado 12, al menos dos en cada uno de cinco de sus siete encuentros de esta ronda del torneo.

Su valor de mercado, según la página web especializada ‘Transfermarkt’, es de 57,78 millones de euros. El del Atlético es de 526, mientras aguarda dos fichajes en esta tensa semana final de mercado de invierno (un centrocampista y un extremo o atacante para paliar las salidas de Conor Gallagher, Giacomo Raspadori, Javi Galán y Carlos Martín) y sufre una única baja para este miércoles: Antoine Griezmann, el máximo goleador de su historia, hoy más un recurso desde el banquillo que titular habitual, pero aún decisivo.

Entre los ocho partidos seguidos ya sin gol de Julián Alvarez, que ha anotado apenas dos tantos en sus últimos 15 encuentros entre todas las competiciones, Alexander Sorloth, que jugó cedido en 2015 en el Bodo/Glimt con 14 goles en 29 partidos, ha sido el sostén goleador, con cuatro aciertos en los seis choques jugados de 2026. Los dos formarán el ataque con todos los goles, cuantos más mejor, que necesita el Atlético, más allá de que su victoria sea una premisa indispensable.

Nico González o Alex Baena, con más probabilidades para el argentino, es una de las dudas del once por el extremo, igual que la vuelta o no al lateral izquierdo de Matteo Ruggeri o la permanencia más que probable en el centro de la defensa de José María Giménez, con David Hancko desplazado de nuevo a la banda zurda y Marc Pubill como el más indiscutible hoy por hoy de todos en el centro de la zaga, junto a la naturalidad de Marcos Llorente ya en la banda derecha.

También se prevé el regreso al medio centro de Koke Resurrección, reserva ante el Mallorca, por Johnny Cardoso, que gana minutos y recorrido para tomar una dimensión más importante en el once, en el que son indudables tanto Pablo Barrios como Giuliano Simeone, además del ataque Sorloth-Julián Alvarez, del que dependerá mucho si el Atlético va directo a octavos. El objetivo. “No depende de nosotros”, avisó Simeone.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Giménez, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico González; Julián Alvarez y Sorloth.

Bodo/Glimt: Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Brunstad Fet, Berg, Evjen; Blomberg, Høgh, Hauge