Fútbol Internacional
27 de enero de 2026 - 09:30

El United pierde a Dorgu diez semanas

Londres, 27 ene (EFE).- Patrick Dorgu, uno de los héroes de las dos últimas victorias del Manchester United, estará de baja alrededor de diez semanas por una lesión en los isquiotibiales.

Por EFE

El danés de 21 años fue titular y marcó en los triunfos contra el Manchester City y contra el Arsenal, después de que Michael Carrick, el nuevo técnico de los 'Red Devils' decidiera utilizarle como extremo y no como lateral.

Sin embargo, en la segunda mitad del triunfo contra el Arsenal, Dorgu se lesionó en una carrera y ahora tendrá que estar de baja alrededor de diez semanas.

Dorgu, que ha marcado tres goles y repartido tres asistencias esta temporada, podría estar de vuelta tras el parón por fútbol de selecciones de marzo.