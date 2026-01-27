El United pierde a Dorgu diez semanas

El danés de 21 años fue titular y marcó en los triunfos contra el Manchester City y contra el Arsenal, después de que Michael Carrick, el nuevo técnico de los 'Red Devils' decidiera utilizarle como extremo y no como lateral.

Sin embargo, en la segunda mitad del triunfo contra el Arsenal, Dorgu se lesionó en una carrera y ahora tendrá que estar de baja alrededor de diez semanas.

Dorgu, que ha marcado tres goles y repartido tres asistencias esta temporada, podría estar de vuelta tras el parón por fútbol de selecciones de marzo.