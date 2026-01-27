El Villarreal ficha a Alfon González y negocia por el estadounidense Freeman

El extremo llega al equipo castellonense tras haber jugado sólo diez partidos de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), siendo titular en tres de ellos, como refuerzo en su banda izquierda tras las salidas de Manor Solomon e Ilias Akhomach.

Alfon, de 26 años, llegó al Sevilla de Matías Almeyda como agente libre procedente del Celta esta temporada, aunque no venía siendo un habitual en el equipo andaluz.

A este fichaje, podría sumarse en breve el del futbolista estadounidense Alex Freeman, por el que el club villarrealense negocia en estos momentos, según fuentes cercanas al club del este de España.

Freeman, de 21 años, que milita en el Orlando City, es uno de los jugadores más destacados de la MLS y es internacional por su país.

El jugador, que ya era uno de los objetivos del Villarreal pasado verano, es un lateral derecho de recorrido y llegada y su fichaje permitiría desplazar al centro de la defensa a futbolistas como Pau Navarro o Santiago Mouriño, que cubrirían la baja del lesionado de larga duración Juan Foyth, quien fue operado este lunes de su rotura en el tendón de Aquiles.