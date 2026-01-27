Fede Viñas: "Para nosotros, el partido ante el Girona es la final del Mundial"

"Se vienen partidos muy importantes, pero el que más es el del sábado ante el Girona. Hay que sacar la victoria y luego pensaremos en lo demás. Hay que romper la barrera psicológica y conseguir esa ansiada victoria. Si lo logramos, creo que iremos para arriba", explicó el atacante en la sala de prensa de El Requexón.

El Real Oviedo, que sigue siendo colista de primera división y está a nueve puntos de la permanencia, una situación que para Viñas es "difícil de gestionar", pero que el equipo carbayón lo intentará "hasta que las matemáticas digan lo contrario".

"Nunca estuve tanto tiempo sin ganar. En lo personal lo estoy gestionando bastante bien, trato de ser positivo", dijo Fede Viñas, pichichi del equipo con tres goles y titular indiscutible en el Real Oviedo, también en la derrota del pasado domingo ante el Barcelona.

El equipo de Guillermo Almada regresó esta mañana a los entrenamientos, en una sesión que, como de costumbre en el primer día pospartido, solo participaron los suplentes y no convocados en la última jornada.

El argentino Thiago Fernández, último fichaje del Real Oviedo en un mercado invernal que finaliza en seis días, se ejercitó al mismo ritmo que sus compañeros y se espera que a lo largo de la semana pueda ser inscrito en LaLiga y así esté disponible para Guillermo Almada este mismo sábado.