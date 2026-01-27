Griezmann, única baja en el asalto del top ocho

El atacante francés siguió con su recuperación de la lesión muscular en el muslo izquierdo sufrida el pasado viernes en un entrenamiento y se perderá su segundo choque seguido, tras el del pasado domingo frente al Mallorca, correspondiente a LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).
El resto de efectivos están a disposición del técnico argentino Diego Simeone, que no ha dado pistas sobre la posible alineación titular para el encuentro de este miércoles, último de la fase liga del torneo continental.