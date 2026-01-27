Fútbol Internacional
27 de enero de 2026 - 14:45

Griezmann, única baja en el asalto del top ocho

Majadahonda (España), 27 ene (EFE).- La plantilla del Atlético de Madrid se entrenó este martes con la única baja de Antoine Griezmann para ultimar su preparación para el partido de este miércoles en la Liga de Campeones contra el Bodo/Glimt, en el que busca clasificarse entre los ocho primeros para ir directo a octavos de final.

Por EFE

El atacante francés siguió con su recuperación de la lesión muscular en el muslo izquierdo sufrida el pasado viernes en un entrenamiento y se perderá su segundo choque seguido, tras el del pasado domingo frente al Mallorca, correspondiente a LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

El resto de efectivos están a disposición del técnico argentino Diego Simeone, que no ha dado pistas sobre la posible alineación titular para el encuentro de este miércoles, último de la fase liga del torneo continental.