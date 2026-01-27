Guardiola: "Siempre he sido muy respetuoso con los árbitros, nunca he dicho nada"

El técnico español criticó al árbitro Farai Hallam en el partido contra el Wolverhampton Wanderers por ir al VAR y decidir no conceder un penalti por mano de Yerson Mosquera. "Era su primer partido y ahora le va a conocer todo el mundo", dijo Guardiola, quien después aseguró que Howard Webb, presidente del comité arbitral, aparecerá para explicar en televisión por qué no es penalti.

"Ellos se defienden los unos a los otros y lo entiendo, pero yo tengo que defender a mi club. ¿Cuántas veces critiqué a los árbitros la pasada temporada, la peor en diez años? Nunca. Después del partido contra el United, ¿qué dije? Siempre he sido muy respetuoso con los árbitros, nunca he dicho nada y cuando lo hago, tengo razones para ello", afirmó este martes Guardiola.

Esto ocurrió una semana después de que el City también se quejara de la decisión de no expulsar a Diogo Dalot por una peligrosa entrada sobre Jeremy Doku. Sin embargo, Guardiola no quiso achacar en ese momento la roja a la derrota del equipo.

"Le deberían haber expulsado. Es una roja clara, pero no analizo los partidos en torno a ello. Podría decir que la roja cambió el partido y echarle la culpa, pero así no mejoraríamos y no seguiríamos adelante".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy