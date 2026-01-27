Lucas Vázquez confía en ganar al Villarreal y la clasificación en la Liga de Campeones

"El equipo está muy concentrado y muy metido en el partido de mañana. Todos los jugadores sabemos lo que nos jugamos", advirtió el centrocampista español en una rueda de prensa en la víspera del duelo ante el club levantino, último de la fase liga del torneo continental, que se disputará en el estadio de Leverkusen y que los responsables de la entidad germana prevén que complete su aforo.

"El Villarreal es un rival difícil, por supuesto, pero tenemos los jugadores, la manera y la táctica para ganar mañana que es lo que queremos y a partir de ahí entrar en el 'play-off'", agregó el gallego tras señalar que el duelo del miércoles es "importantísimo".

"No debemos ponernos ningún techo. Tenemos que ir partido a partido, intentando ganar a cualquier rival, porque sabemos que somos capaces de ello", abundó el jugador español, que a sus 34 años figura entre los futbolistas más experimentados en Liga de Campeones con los que cuenta el entrenador del Bayer Leverkusen, el danés Kasper Hjulmand.

Preguntado por el reciente cambio de entrenador en el Real Madrid, equipo en el que Vázquez desarrolló prácticamente la integridad de su carrera, el jugador español dijo que la salida de Xabi Alonso del banquillo 'blanco' son "cosas del fútbol".

"No es la primera vez que pasa. El Real Madrid es el club con más exigencia del mundo. Cuando algo no termina de funcionar, hay cambios", señaló Vázquez, que ganó cinco Ligas de Campeones como merengue.

Por su parte, el técnico danés del Bayer Leverkusen también mostró junto a Vázquez su confianza en la victoria ante el Villarreal en el duelo del miércoles, y señaló que, incluso con un empate, él y sus pupilos tienen "una buena posibilidad" de lograr la clasificación para el 'play-off'.

Hjulmand dijo sentir "un gran respeto" por el Villarreal, pero destacó que en esta campaña, el equipo levantino "tiene dos temporadas", una en la Liga, "donde juegan muy bien", y otra en la Liga de Campeones, en la que los de Castellón sólo han sumado un punto.

"No es una tarea fácil, pero estamos preparados", sostuvo el danés respecto al duelo del miércoles.

El Bayer Leverkusen figura con nueve puntos en la 20ª posición de la clasificación de la fase de la competición que termina con la octava fecha.

El Villarreal, sin embargo, figura en la 35ª posición, con un punto, misma cantidad que el club kazajo Kairat Almaty (36º).