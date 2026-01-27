Marcelino: "Ganar significaría una alegría para los futbolistas, el club y la afición"

El conjunto castellonense, que aún no sabe lo que es ganar en la competición, también desea el triunfo, según su técnico, "por el fútbol español", ya que quiere reivindicarse ante aquellos que le acusan de haber bajado el nivel.

"Vamos a jugar los 90 minutos con el máximo rigor y profesionalidad, estamos capacitados para ganar", añadió el asturiano, que admitió que afronta el partido, pese a su nula trascendencia clasificatoria para su equipo, ya eliminado, "con tranquilidad e ilusión, como cada partido de la Liga de Campeones".

"Tenemos la fortuna de jugar este tipo de partidos gracias sobre todo a los futbolistas de la temporada pasada", recordó Marcelino, que reiteró que el balance de la competición ha sido "decepcionante".

"Me considero máximo responsable", afirmó el técnico, que calificó como "triste y cruel" el desarrollo de la competición para sus futbolistas.

"No se han merecido para nada los resultados. Ha servido como aprendizaje, como una gran experiencia. Ojalá estos futbolistas tengan la oportunidad de volver a jugar la Liga de Campeones", apostilló.

"Esta es la mejor competición del mundo de clubes. Sólo hay que ver el elenco de equipos a los que nos hemos enfrentado", comentó Marcelino, que recordó que el conjunto alemán ha ganado esta temporada a rivales como el Manchester City y el Benfica.

En cuanto al plan del partido, Marcelino deseó que en el área del equipo alemán "pase mucho" y "poco" en la del Villarreal.

"Creo que el rival nos va a exigir muchísimo y que tenemos que tener ambición y credibilidad en nosotros mismos. Preveo un partido igualado, en el que la contundencia en las áreas lo va a decidir todo, como en toda la Liga de Campeones", explicó.

"No han ganado en casa todavía, pero será un partido difícil ante un rival ágil, dinámico y rápido", detalló Marcelino, que confirmó la baja de Ayoze Pérez por un problema muscular.

El entrenador también se refirió a la incorporación de Alfon, cedido por el Sevilla, del que comentó que tendrá una adaptación inmediata al equipo al ser español y conocer la competición.

"Nos viene a ayudar en este tramo definitivo de la competición", añadió el entrenador asturiano, que tuvo palabras para el centrocampista español Aleix García, jugador del Leverkusen.

"Debutó conmigo de entrenador en el campo del Athletic. Hizo la pretemporada con nosotros y firmó por el City. Ha sufrido mucho, ha tenido que dar muchas vueltas para estar en la élite. Tiene mucho talento", finalizó.