Millonarios recibe a Pasto en el posible debut de Falcao y en medio de una crisis

El mal momento del embajador se agudizó el domingo cuando, tras nueve años sin conocer la derrota en casa ante el Junior, cayó por 1-2 en el estadio El Campín.

La continuidad del entrenador Hernán Torres pende de un hilo y el resultado de los próximos partidos será determinante para ello, por lo cual la presencia de Falcao, que volvió al club tras haber salido hace seis meses, puede darle el impulso necesario para llevarse un buen resultado de Pasto.

Además de El Tigre, Millonarios puede volver a contar con el defensor Andrés Llinás, que superó una lesión, y el delantero Leonardo Castro, quien estuvo ausente por una sanción.

Deportivo Pasto, por su parte, sumó dos victorias al vencer 1-0 a Independiente Medellín en casa y 1-2 a Águilas Doradas como visitante en el inicio de la temporada, lo que le da confianza de cara al encuentro con Millonarios.

El equipo dirigido por el español Jonathan Risueño ocupa la tercera posición del campeonato con seis puntos y tiene en sus filas al goleador del torneo, Andrey Estupiñan, que suma tres tantos en dos juegos de la presente temporada.

En un escenario similar al de Millonarios, Independiente Medellín, dirigido Alejandro Restrepo, recibe este martes al Deportes Tolima en el estadio Atanasio Girardot en medio de la urgencia por resultados positivos.

El Poderoso no levanta cabeza y sumó su segunda derrota del torneo este sábado ante Deportivo Cali. con el que cayó 3-1. Actualmente se ubica en el puesto 18 de la tabla sin puntos.

Recientemente, el club incorporó en sus filas al volante creativo Daniel Cataño, proveniente de Bolívar de La Paz, buscando una solución para su ataque.

Deportes Tolima, colíder del torneo junto a América de Cali, sigue en racha positiva de la mano de Lucas González y dio por cerrado su mercado de fichajes con la incorporación del guardameta Luis Marquinez, proveniente de Atlético Nacional.

El equipo de Ibagué se impuso 0-2 al campeón Junior en Barranquilla y 2-0 al Alianza Valledupar en la inauguración de la liga y espera continuar en la misma línea.

El América de Cali, que debutó en liga con victorias 3-0 ante Internacional de Bogotá y 0-1 frente a Boyacá Chicó, recibe este jueves al Once Caldas de Manizales en el estadio Pascual Guerrero.

El cuadro escarlata, dirigido por David González, cuenta con la presencia ofensiva de Yeison Guzmán, uno de los goleadores del torneo con dos anotaciones, y con el cerrojo del portero Jorge Soto, secundado en defensa por los centrales Marlon Torres y Nicolás Hernández.

Mientras tanto Once Caldas, que consiguió un punto agónico ante Independiente Santa Fe con el que empató 1-1 en casa en la segunda jornada, se prepara para visitar a los Diablos Rojos en búsqueda de su segunda victoria, tras vencer 1-2 al Cúcuta en la jornada inaugural.

27.01: Cúcuta-Atlético Bucaramanga, Fortaleza-Llaneros y Medellín-Tolima.

28.01: Alianza-Boyacá Chicó, Independiente Santa Fe-Deportivo Pereira y Deportivo Pasto-Millonarios.

29.01: Águilas Doradas-Deportivo Cali, Jaguares-Internacional de Bogotá, América de Cali-Once Caldas.

Aplazado: Junior-Atlético Nacional.