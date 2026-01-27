Neestrup: "El Barça es favorito, pero tenemos posibilidades"

"Ellos son un gran equipo y no podemos tener un plan para frenar a todos los jugadores del Barça, eso es imposible. Así que hemos de enfocarnos en nuestros puntos fuertes y rendir a nuestro máximo nivel, que debe ser superior al que ofrecimos en el último partido ante el Nápoles (1-1)", ha afirmado.

Neestrup ha dicho "no tener ningún problema en salir a este magnifico estadio a defender", pero también que es consciente de que "no puedes aguantar todo el partido cerrado atrás" ante un equipo con el Barcelona.

"Tendremos que estar muy encima del balón para intentar recuperarlo, porque cuanto más tengamos el balón menos tendremos que defender. Y nuestros mejores partidos en los últimos años, a nivel europeo, han sido cuando hemos dominado la posesión", ha argumentado el técnico danés.

Preguntado por el interés del Eintracht de Fráncfort por hacerse con sus servicios, Neestrup ha declinado hacer comentarios "sobre rumores" y ha asegurado que su "foco de atención" está en dirigir el duelo de Champions ante el conjunto azulgrana, "que ahora mismo me hace mucha ilusión".

Por otra parte, ha desvelado que no podrá contar para este encuentro con el delantero Andreas Cornelius, un futbolista propenso a la lesiones que vuelve a tener problemas físicos. "No esta bien para jugar, y aún le quedarán algunos días para volver a estar a tope", ha apuntado.

Por su parte, el centrocampista Mohamed Elyounoussi también ha considerado como una de las claves del choque "el presionar bien para intentar ganar la batalla por el balón".

"Tenemos mucho respeto por el Barça, pero afrontamos este partido con mucha ilusión y vamos a jugar al máximo para intentar plantarles cara", ha afirmado Elyounoussi, quien ha calificado de "gran reto" enfrentarse mañana a un futbolista como Lamine Yamal.

"Ahora mismo es probablemente uno de los mejores del mundo, por sus capacidades y su forma de jugar, no solo en el uno contra uno, sino asistiendo. Es un jugador al que obviamente no podemos quitarle el ojo mañana", ha concluido.