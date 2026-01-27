Nico González y su futuro: “Desde que me puse esta camiseta no me gustaría soltarla”

“Es una pregunta que me gusta. Obviamente, desde que me puse esta camiseta no me gustaría soltarla, pero sé que eso depende de mí, también del ‘míster’ (Diego Simeone, que estaba a su lado en ese momento en la comparecencia ante la prensa), y voy a trabajar para ello, para poder cumplir ese sueño que por ahí me puse en la cabeza y con el correr del tiempo, si las cosas salen bien como yo las espero, se puede llegar a concretar”, valoró en la rueda de prensa previa al duelo contra el Bodo/Glimt.

En ese choque, este miércoles en el Metropolitano, su equipo se juega la clasificación para el top ocho de la Liga de Campeones.

“Para nosotros, primero que nada, va a ser muy importante ganar. Después, los resultados que esperamos, la verdad, no nos influyen mucho. Estamos enfocados sólo en ganar, en trabajar con esa humildad que venimos trabajando hasta el día de hoy y después intentar sacar ese resultado positivo”, afirmó.

“El equipo sabe que tiene que ganar. Vamos a trabajar con humildad, como lo venimos haciendo hasta el día de hoy, que nos está dando frutos. Tenemos que estar tranquilos, enfocarnos solamente en ganar con tranquilidad, con paciencia y con cabeza. Si tenemos que esperar resultados lo haremos, pero el objetivo es el triunfo”, continuó.

“No nos podemos enfocar en los demás partidos. Sólo tenemos que enfocarnos en el nuestro, que es muy importante. Sabemos la clase de equipo que son ellos, que son fuertes y vienen de ganar. No nos podemos relajar y tenemos que seguir trabajando de la misma forma que lo hicimos hasta el día de hoy y quedarnos con el triunfo en casa”, dijo.

Su compañero Julián Alvarez no ha marcado ningún gol en sus ocho últimos encuentros oficiales con el Atlético. “Es un jugador ‘top’, con trabajo y con humildad. Son rachas de fútbol, que estoy segurísimo que él es más fuerte que nadie y va a salir de esa racha por ahí negativa de gol que tiene. Va a llegar ese momento y vamos a poder festejar todos juntos”, apuntó Nico González.

Al extremo argentino, igual que al resto de los centrocampistas, Simeone les ha reclamado más goles este curso. “Es trabajo y trabajo. Uno entrena para mejorar. Obviamente, podemos aportar un poco más, pero estamos sacando resultados positivos y todo fluye, ya sea en la parte defensiva también”, declaró.

“Estamos muy bien como grupo. Y eso ayuda también a sacar resultados positivos. Después, no importa si a los delanteros les toca hacer gol, a nosotros o a los defensas. No nos influye tanto, porque nosotros, como grupo, estamos bien, sabemos lo que queremos y a qué jugamos”, abundó.