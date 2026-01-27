Rui Silva: "Puede que el Athletic no esté a su nivel en Liga, pero tiene mucha calidad"

"Es un gran club que valora mucho a la gente de su cantera, tiene jugadores fantásticos y muy rápidos y en San Mamés hay un ambiente increíble. Será un partido complicado", vaticinó en la rueda de prensa oficial previa al partido el futbolista del Sporting y exportero de Granada y Betis.

"He tenido la oportunidad de jugar varias veces aquí y sé las dificultades que nos vamos a encontrar. A mis compañeros les he transmitido un mensaje de tranquilidad", añadió Rui Silva antes de reconocer que, tras la victoria frente al PSG en la última jornada, llegan a Bilbao "con la confianza arriba".

En ese sentido, subrayó que "la confianza y la motivación es intrínseca al Sporting". "Tenemos un reto muy importante que nos puede meter entre los ocho mejores y la verdad es que sería muy gratificante vernos ahí. Nuestro foco está en ganar y dependiendo de otros resultados podemos conseguirlo. Pero tenemos que hacer lo posible por ganar", recalcó.

"Para mí es muy gratificante y me llena de orgullo representar al Sporting en la 'Champions'. Estoy muy orgulloso y agradecido", concluyó el guardameta portugués.

