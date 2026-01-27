Fútbol Internacional
Rui Silva: "Puede que el Athletic no esté a su nivel en Liga, pero tiene mucha calidad"

Bilbao (España), 27 ene (EFE).- Rui Silva, portero del Sporting de Portugal, advirtió que, a pesar de que el Athletic Club "no esté a su nivel en la Liga", el equipo rojiblanco, al que se enfrentarán mañana miércoles en San Mamés en la Liga de Campeones, "tiene mucha calidad".

Por EFE

"Es un gran club que valora mucho a la gente de su cantera, tiene jugadores fantásticos y muy rápidos y en San Mamés hay un ambiente increíble. Será un partido complicado", vaticinó en la rueda de prensa oficial previa al partido el futbolista del Sporting y exportero de Granada y Betis.

"He tenido la oportunidad de jugar varias veces aquí y sé las dificultades que nos vamos a encontrar. A mis compañeros les he transmitido un mensaje de tranquilidad", añadió Rui Silva antes de reconocer que, tras la victoria frente al PSG en la última jornada, llegan a Bilbao "con la confianza arriba".

En ese sentido, subrayó que "la confianza y la motivación es intrínseca al Sporting". "Tenemos un reto muy importante que nos puede meter entre los ocho mejores y la verdad es que sería muy gratificante vernos ahí. Nuestro foco está en ganar y dependiendo de otros resultados podemos conseguirlo. Pero tenemos que hacer lo posible por ganar", recalcó.

"Para mí es muy gratificante y me llena de orgullo representar al Sporting en la 'Champions'. Estoy muy orgulloso y agradecido", concluyó el guardameta portugués.

