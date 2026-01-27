Simeone descarta que haya polémica con Alemany por el mercado de fichajes de invierno

"¿Cuánto hay de verdad en la polémica con Alemany sobre el mercado de fichajes?", le preguntaron al preparador argentino durante la rueda de prensa previa al partido de este miércoles de la Liga de Campeones contra el Bodo/Glimt.

“Cero”, contestó el técnico. “Yo estoy tranquilo en el lugar donde estoy”, respondió más adelante, cuando fue preguntado por si se tomaba con calma este tramo final del mercado, que cierra el próximo 2 de febrero.

Y, cuando fue interrogado por el hecho de que parezca que hay más ansiedad que nunca por fichar este invierno, remató: “Es una pregunta para que la puedan preguntar entre ustedes (los medios de comunicación), porque son los que la generan. Preguntarse entre ustedes por qué llegamos a este punto”.

“Es normal. Siempre lo he comentado que en este último día puede pasar de todo. Estamos preparados para que pueda suceder cualquier cosa, llegadas y salidas, porque también puede haber salidas, y esperemos que, cuando cierre el libro, sea favorecido el equipo y el club, que es lo que importa”.

