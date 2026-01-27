Valverde avanza las bajas casi seguras de Nico y Laporte y la posible de Vivián

De confirmarse las ausencias de los tres internacionales con España en la convocatoria de esta tarde, aunque a Vivián sí se le espera en ella, se sumarían a las bajas de otros dos hombres claves en el once para el técnico, el capitán Iñaki Williams, también por lesión, y Mikel Jauregizar, éste por sanción.

Además son bajas de larga duración de los lesionados Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz, y por sanción de la UEFA Yeray Álvarez.

"Nico no creo que esté para mañana porque ahora mismo no le veo en condiciones, lo de Laporte está complicado para mañana, a pesar de que ya está entrenando y tenemos también problemas con Vivián". "A ver esta tarde", tras el último entrenamiento en Lezama, dijo el técnico este martes en San Mamés, en la rueda de prensa previa a un partido que calificó de "importante".

Para Valverde, "el partido más importante es el que tienes enfrente, el de mañana", en el que además tienen "la posibilidad de continuar en la competición, que ya en sí es un éxito". "Y luego ya vendrá el siguiente", apuntó, confesando que hubiese firmado a principios de curso verse en la situación en la que están en Liga de Campeones.

"Somos novatos en la Champions, en la que hemos estado dos veces en este siglo, y hubiésemos firmado jugárnosla en casa en la última jornada", apuntó, aún reconociendo que en Liga "es cierto que la situación no es buena".

Al respecto recordó que "hace diez años", en la anterior clasificación para la Champions, el equipo rojiblanco tuvo problemas clasificatorios en liga. "No soy nuevo en esto, hace 10 años tuvimos también dificultades en liga. Sabía que esto podía suceder, pero hay que afrontar las situaciones, queremos seguir y tenemos que intentarlo", avanzó.

En cuanto al mensaje que quiere mandar a la afición, dijo que "lo de siempre, que intenten apoyarnos y que haremos todo lo posible para poder pasar".

Y sobre cómo afrontar el partido, cree que "no hay mucho que pensar porque ganando puedes quedar eliminado y perdiendo puedes pasar".

"Tenemos que intentar sacar el partido adelante. Bastante tenemos con eso porque el rival tiene un nivel muy alto física y técnicamente, que está jugando por meterse entre los ocho primeros, no solo por clasificarse", reparó ante el poderío de un Sporting que, "aunque es rápido y resolutivo y se pelea constantemente con la defensa, no es solo (el colombiano) Luis Suárez".

Sobre la situación que vive, cuestionado por algunos aficionados en Bilbao, señaló: "cuando levantas un trofeo no estás solo, hay dos millones contigo, pero, cuando pierdes, esos dos millones no están contigo, te están señalando". "Pero eso no es ninguna novedad. Eso es el fútbol y si estoy aquí es porque he conseguido buenos resultados con el Athletic. Si no, no estaría aquí".