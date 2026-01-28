0-0. Ni goles ni top ocho

La supervivencia del Mónaco pasaba por un buen resultado ante el Juventus que después de tres victorias seguidas y cuatro encuentros sin perder tenía amarrada la continuidad pero aún contaba con posibilidades para entrar entre los ocho primeros.

Fue el Mónaco el que más puso en un partido plano. El triunfo aseguraba su supervivencia europea. Otra cosa dejaba el futuro en manos de terceros.

No atraviesa una buena racha el combinado monegasco que salió sonrojado del Santiago Bernabéu en la anterior sesión. Esa goleada encajada complicó su diferencia de goles. El cuadro de Sebastien Pocognoli no termina de arrancar y su bache en la Ligue 1 ha tenido prolongación en Europa.

Su apuesta fue mayor que la del Juventus y las oportunidades las tuvo a partir de la media hora. Ambas nacidas en las botas de Vanderson que puso a prueba al meta italiano tras recibir un buen balón de Maghnes Akliouche. Seis después, fue el propio brasileño el que se sacó el tiro que solventó otra vez Mattia Perin.

La respuesta visitante no llegó hasta el minuto 41, cuando la inventó Lois Openda en el área pero su tiro se marchó cruzado. Buscó profundidad el conjunto transalpino con la entrada de Kenan Yildis en el intermedio, un jugador desequilibrante pero demasiado tiempo en el banquillo.

La entrada del turco no cambió el talante visitante. No varió el guion y fue el Mónaco, ante la posibilidad de que el resto de marcadores le dejaran fuera, el que buscó el gol. No fue capaz de amenazar firme la meta de Perin porque el Juventus estuvo firme.

Apretó el Juventus al final ante la posibilidad de mejorar su situación en la tabla y Vasilije Adzic acercó a su equipo al gol y a la irrupción del meta Philipp Kohn y otra después de Edon Zhegrova.

0 - Mónaco: Philipp Kohn; Vanderson, Jordan Teze, Thilo Kehrer, Caio Henrique; Denis Zakaria, Lamina Camara; Maghnes Akliouche, Mamadou Coulibaly (Aladij Bamba, m.77), Aleksandr Golovin (Kassoum Ouattara, m.89); y Folarin Balogun.

0 - Juventus: Mattia Perin; Pierre Kalulu, Bremer, Lloyd Kelly; Juan Cabal (Andrea Cambiaso, m.76); Teun Koopmeiners (Edon Zhegrova, m.73), Khephren Thuram (Jonathan David, m.83); Francisco Conceicao (Kenan Yildiz, m.46), Fabio Miretti (Vasilije Adzic, m.46), Westn McKennie; y Lois Openda.

Árbitro: José Sánchez Martínez (ESP). Mostró tarjeta amarilla al entrenador del Mónaco Sebastien Pocognoli y al jugador Thilo Kehrer yLamine Camara y a Kenan YIldiz, del Juventus.

Incidencias: encuentro de la octava jornada de la fase liga de la Liga de Campeones disputado en el estadio Luis II de Mónaco.