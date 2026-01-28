2025 alcanzó un récord absoluto de traspasos internacionales

El estudio de la FIFA revela en sus últimos datos referentes a 2025 que se alcanzó el récord absoluto de traspasos internacionales con 86. 158 fichajes.

El fútbol femenino sigue creciendo, con 2.440 traspasos, lo que supone un aumento del 6.3 %, y un gasto total de 28,6 millones de dólares (24 millones de euros), un incremento de más del 80 % con respecto a 2024.

En 2025 se registró un récord histórico de 86.158 traspasos internacionales de jugadores en el fútbol profesional y amateur masculino y femenino.

Por primera vez en la historia, el gasto de los clubes en traspasos superó la barrera de los 10.000 millones de dólares (8.349 millones de euros) y estableció un nuevo récord con un total de 13.110 millones de dólares (10.943 millones de euros), más de un 50% por encima del gasto de 2024 y un 35.6% superior al récord anterior, establecido en 2023.

En el fútbol profesional masculino, los clubes ingleses fueron de nuevo tanto los que más gastaron como los que más recibieron en concepto de costes de traspaso, con un desembolso de 3.820 millones de dólares (3.188 millones de euros) en contrataciones y unos ingresos de 1.770 millones (976 millones de euros) por ventas o cesiones.

En cuanto al número total de transferencias, los clubes brasileños encabezaron la lista al fichar a 1.190 jugadores y vender o ceder a otros 1.005.

El número de clubes que invirtieron en fichajes siguió en aumento, hasta alcanzar la cifra récord de 1.214 en 2025. De forma similar, el número de clubes que ingresaron dinero por traspasar al menos a un jugador, 1495, también fue más alto que nunca.

En 2025, los clubes siguieron invirtiendo en el fútbol profesional femenino y el gasto total en fichajes alcanzó los 28,6 millones de dólares (24 millones de euros), una cantidad sin precedentes que supera en un 80 % a la del año anterior.

Participaron en traspasos internacionales un total de 756 clubes (+8.3 %), de los cuales 135 invirtieron en al menos un fichaje (+23.9 %) y 155 recibieron indemnizaciones por ventas o cesiones (+25.0 %).

Estas cifras revelan el avance que ha protagonizado el fútbol femenino, en el que hay cada vez más jugadoras profesionales. En 2025 se registraron 2.440 traspasos internacionales de jugadoras profesionales, lo que representa un aumento del 6.3 % con respecto a 2024.

En 2025 se registraron un total de 59.162 traspasos de jugadores aficionados a clubes extranjeros, lo que supone un nuevo máximo y un 9.4 % más que el año anterior. De las 211 federaciones miembro de la FIFA, todas menos dos participaron en al menos un traspaso de un jugador amateur el año pasado, lo que pone de manifiesto el alcance universal del fútbol.

En 2025, al igual que el año anterior, el mayor número de contrataciones amateur se produjo en Alemania, 7.041.

Además de ofrecer una panorámica mundial, el Global Transfer Report 2025 incluye extensos análisis de los costes y tipos de traspasos, las características de los jugadores y los contratos, y secciones específicas en las que se examinan las diferencias en el ámbito de las confederaciones, las federaciones y los clubes.

Por primera vez, el informe incluye una sección dedicada a las pruebas que hacen los clubes, esto es, breves periodos de entrenamiento que permiten a los equipos evaluar a los jugadores y viceversa.