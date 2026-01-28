Abrazo de Arbeloa y Mourinho antes del inicio del partido entre el Benfica y Real Madrid

Ambos se abrazaron a su salida al campo antes del pitido de inicio de este encuentro, tras dirigirse palabras de cariño en los días previos al encuentro.

Mourinho fue entrenador de Arbeloa, cuando este era lateral derecho del Real Madrid durante la etapa madridista del técnico luso.

Durante la rueda de prensa del martes, Arbeloa indicó que Mourinho fue, es y será "uno di noi", que en italiano significa "uno de los nuestros", mientras que el portugués afirmó que quiere mucho al Madrid y a Álvaro, en referencia a Arbeloa.