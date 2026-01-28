Arbeloa apuesta por Vini, Mbappé y Mastantuono, Mourinho por su once de confianza

Por su parte, José Mourinho, entrenador del Benfica, no sorprende este miércoles con el once inicial con el que enfrentará al Madrid, en el que estará Pavlidis, su mayor goleador, y Sudakov en sustitución del colombiano Richard Ríos, que está lesionado.
El conjunto blanco sale con Courtouis; Valverde, Asencio, Huijsen, Álvaro Carreras; Arda Güler, Tchouaméni, Bellingham; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.
Los encarnados saldrán al campo con Trubin a la portería; Amar Dedic, Tomás Araújo, Nicolás Otamendi, Samuel Dahl; Leandro Barreiro, Fredrik Aursnes, Gianluca Prestianni, Andreas Schjelderup; Sudakov y Vangelis Pavlidis.