Cepeda: "Quiero ayudar a lograr los objetivos del club y hacerme un nombre en el Elche"

El atacante, que ha firmado contrato hasta junio de 2030, se mostró "ilusionado" con el proyecto del Elche y destacó que el sistema de juego del equipo es similar al de su anterior club, el Colo Colo, por lo que confió en una rápida adaptación.

"He visto un club muy serio y eso te deja tranquilo para desarrollar todo el potencial. Primero está ayudar a los objetivos y luego lo individual", indicó el futbolista, que agradeció a sus anteriores equipos, Wanderers y Colo Colo, su contribución a su formación como jugador.

Cepeda admitió que contaba con otras ofertas, pero explicó que se decantó por la del Elche por el interés mostrado por la entidad en su fichaje.

El jugador señaló que el propietario del club, el argentino Christian Bragarnik, fue la primera persona que se puso en contacto con él y confirmó que su compatriota Arturo Vidal también influyó en su decisión al darle referencias del estilo de juego del entrenador Eder Sarabia, con el que coincidió en el Barcelona.

"El técnico me demostró mucha confianza y eso te deja tranquilo", señaló el extremo, que afirmó estar en condiciones de debutar el próximo sábado ante el Barcelona, líder de la competición, si el entrenador lo considera oportuno.

El chileno rechazó las comparaciones con otros jugadores al afirmar que cada futbolista debe hacer su propio camino y destacó el ambiente "sano" que se ha encontrado en el vestuario del Elche.

En cuanto a sus características, Cepeda explicó que le gusta "asistir a los compañeros, ir al duelo y al uno contra uno", y añadió que también ha incorporado "el remate desde la media distancia".

El jugador aseguró que las principales diferencias que ha percibido entre el fútbol español y el chileno son "la mentalidad y el ritmo de juego". "Aquí es más rápido", asumió.

Por último, el extremo expresó su deseo de que la salida de jugadores chilenos a las grandes competiciones ayude a la selección a situarse "en lo más alto".

"En la anterior fecha FIFA lo hicimos bien y tenemos la mentalidad de devolver a la selección su identidad y colocarla donde se merece", afirmó.

El director general del Elche, Pedro Schinocca, presente en el acto, definió a Lucas Cepeda como un futbolista "aguerrido, agresivo y polifuncional" y se mostró convencido de que encajará "perfectamente" en el proyecto del equipo.