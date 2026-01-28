28 de enero de 2026 - 20:05
'Cholo', sobre el mercado: “No queda mucho, hablar poco y esperar que pase algo… o no”
Madrid, 28 ene (EFE).- El argentino Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, habló este miércoles sobre el mercado de fichajes de invierno, remarcó que “no queda mucho” para su finalización y abogó por “hablar poco y esperar que pase algo o no” antes del cierre el 2 de febrero.
“Estamos trabajando, como bien saben ustedes, de cara a lo que podamos traer y esperemos estos días. No queda mucho. Hablar poco y esperar que pase algo... o no”, señaló en rueda de prensa tras la derrota por 1-2 en la Liga de Campeones frente al Bodo/Glimt.