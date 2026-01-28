El Aston Villa logra la cesión del brasileño Douglas Luiz

Douglas Luiz, que estaba cedido en el Forest por el Juventus de Turín, reforzará a los de Unai Emery hasta final de temporada.

El brasileño ya estuvo cinco años en el Villa, entre 2019 y 2024, hasta que el Juventus pagó 50 millones de euros por él. Sin embargo, nunca llegó a asentarse con los de Turín y esta temporada apenas ha jugado catorce partidos en su cesión en el Forest, después de atravesar bastantes problemas físicos.

Douglas Luiz es el tercer fichaje del Villa en este mercado invernal tras el de Alysson, que llegó de Gremio por 10 millones de libras, y el de Tammy Abraham, que firmó esta semana por 21 millones.

El brasileño cubrirá el hueco de los lesionados Boubacar Kamara y Youri Tielemans en el centro del campo.

