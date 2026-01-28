El Barcelona al top ocho; el Real Madrid y Atleti, a las eliminatorias y el Athletic fuera

El Arsenal, el Bayern Múnich, el liverpool, el Tottenham, el Barcelona, el Chelsea, el Sporting y el Manchester City se libran de la ronda previa y jugarán entre los ocho mejores.

El Real Madrid y el Atlético Madrid conocerán a sus adversarios en el sorteo del viernes, 30 de enero en Nyon.

El Real Madrid y el Inter, noveno y décimo, se enfrentarán al Bodo Glimt o al Benfica, una vez que logró el pase a última hora, en el tiempo añadido, por la diferencia de goles; el Atlético Madrid y el Juventus, decimocuarto y decimotercero, contra el Club Brujas o el Galatasaray. Ambos jugarán la ida fuera de casa y la vuelta como locales.

En el sorteo, además, Paris Saint Germain y el Newcastle se enfrentarán al Mónaco o el Qarabag y el Borussia Dortmund y el Olympiacos ante el Atalanta o Leverkusen. Unos irán a la parte alta del cuadro y otros emparejamientos a la zona baja y a partir de ahí la competición tendrá definido el camino hasta la final.

Los emparejamientos de la fase eliminatoria se determinan mediante un sorteo realizado de acuerdo con los siguientes principios:

Los partidos de ida se disputarán el 17/18 de febrero de 2026 y los de vuelta una semana más tarde, el 24/25 de febrero de 2026.

Los ocho clubes que superen los play-offs eliminatorios pasarán a octavos de final, cuyo sorteo tendrá lugar el viernes 27 de febrero de 2026.

Los sorteos de octavos de final, cuartos de final y semifinales: 27 de febrero de 2026

