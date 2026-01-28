El Benfica por delante del Real Madrid con goles de Pavlidis y Schjelderup (2-1)

Lisboa, 28 ene (EFE).- El Benfica va por delante en el marcador 2-1 frente al Real Madrid, al descanso del partido de la última jornada de la fase regular de la Liga de Campeones en el Estádio da Luz, tras una primera parte en la que no escasearon las oportunidades para ambos equipos pero con superioridad de los encarnados.