28 de enero de 2026 - 18:00
El Benfica por delante del Real Madrid con goles de Pavlidis y Schjelderup (2-1)
Lisboa, 28 ene (EFE).- El Benfica va por delante en el marcador 2-1 frente al Real Madrid, al descanso del partido de la última jornada de la fase regular de la Liga de Campeones en el Estádio da Luz, tras una primera parte en la que no escasearon las oportunidades para ambos equipos pero con superioridad de los encarnados.
El primer gol llegó con Mbappé en el minuto 29 tras una asistencia de Raúl Asencio, pero la ventaja no duró mucho y en el 36 el noruego Schjelderup igualó el partido tras un pase de Pavlidis. En el tiempo de prolongación, el delantero griego selló la ventaja al convertir un penalti tras una falta de Tchouaméni sobre Otamendi.