28 de enero de 2026 - 17:55
El Copenhague sorprende al Barcelona al descanso (0-1)
Barcelona (España), 28 ene (EFE).- Un gol del delantero Viktor Dadason en el minuto 4 dio ventaja al Copenhague ante el Barcelona al descanso (0-1) del partido de la última jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.
De cumplirse este resultado al finalizar los 90 minutos, el equipo azulgrana quedaría apeado del top ocho, que da acceso directo a los octavos de final de la competición, y se vería obligado a disputar la eliminatoria de repesca.