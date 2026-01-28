El francés Maupay trabaja ya a las órdenes de Almeyda, que ya no cuenta con Marcao

La primera plantilla sevillista regresó al trabajo en su ciudad deportiva para preparar el partido que cerrará la vigésima segunda jornada de LaLiga española el próximo lunes en el campo del Mallorca y lo hizo con el francoargentino, quien será presentado oficialmente como nuevo refuerzo el próximo miércoles, 4 de febrero, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, informó este miércoles el club.

Además, Matías Almeyda también pudo volver a contar con Azpilicueta, quien que sigue dando pasos en el proceso de recuperación de la lesión que sufrió a principios del presente mes, mientras que ya no está con el equipo el mediapunta Alfon González, cedido al Villarreal.

Otro que ya no está a las órdenes de Almeyda es el central brasileño Marcao do Nascimento Teixeira, quien esta semana fue operado en Barcelona de la fractura del escafoides del pie izquierdo, lesión por la que estará varios meses de baja, lo que ha motivado a que el Sevilla haya solicitado su baja médica federativa provisional.

Para la visita al Mallorca en el estadio Son Moix, el preparador argentino tiene actualmente lesionados al central francés Tanguy Nianzou, el delantero chileno Alexis Sánchez y dos extremos, el belga Adnan Januzaj y el suizo Rubén Vargas.

También estará ausente el próximo lunes el centrocampista serbio Nemanja Gudelj, quien el pasado sábado vio en la victoria ante el Athletic Club (2-1) la quinta tarjeta amarilla, por lo que será sancionado por acumulación de amonestaciones, mientras que ya podrá jugar el medio francés Batista Mendy, que por este mismo motivo estaba suspendido ante el conjunto bilbaíno.

La primera sevillista volverá a ejercitarse en la mañana del próximo jueves y posteriormente un jugador atenderá a los medios de comunicación en rueda de prensa.