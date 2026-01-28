Ferran Torres, principal novedad en la convocatoria del Barça para medirse al Copenhague

El atacante valenciano se perdió los encuentros que su equipo disputó contra el Slavia Praga (2-4) y el Oviedo (3-0) por una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha.

La presencia del internacional español será la única alta del Barça para intentar sellar en el Spotify Camp Nou el pase directo a los octavos de final de la máxima competición europea.

El conjunto catalán necesita ganar y marcar tantos goles como sea posible para terminar la fase liga entre los ocho primeros clasificados.

Para este encuentro, el técnico del Barça, Hansi Flick, no podrá contar con los lesionados Pedro González 'Pedri', Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Andreas Christensen.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tampoco han entrado en la convocatoria el centrocampista Frenkie de Jong, sancionado, y el lateral Joao Cancelo, que todavía no está inscrito en la Liga de Campeones.

Flick ha completado la lista con el lateral Jofre Torrents y el centrocampista Tommy Marqués, ambos del filial.

Esta es la convocatoria del Barça para enfrentarse al Copenhague: Joan García, Szczesny y Kochen (porteros); Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric García y Jofre Torrents (defensas); Fermín, Casadó, Olmo, Bernal y Tommy Marqués (centrocampistas); Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony (delanteros).