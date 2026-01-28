28 de enero de 2026 - 19:35
Giuliano no jugó por fiebre y dolor de garganta
Madrid, 28 ene (EFE).- Giuliano Simeone, extremo internacional argentino del Atlético de Madrid, no jugó este miércoles el partido de la Liga de Campeones contra el Bodo/Glimt por fiebre y dolor de garganta, según explicó su entrenador, Diego Simeone, en ‘Movistar’.
El futbolista, titular habitual en el equipo rojiblanco, entró dentro de la convocatoria y estuvo en el banquillo del encuentro, pero ni calentó ni disputó ningún minuto en el duelo contra el conjunto noruego, con el que el Atlético perdió por 1-2 en el estadio Metropolitano.