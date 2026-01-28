LaLiga ofrece 50 euros a usuarios que denuncien establecimientos que emitan fútbol ilegal

Para ello, La Liga ha puesto a disposición del usuario un Canal de Denuncias oficial, accesible desde el móvil, en el que se analizarán las pruebas y si cumple con los requisitos establecidos.

"El objetivo es doble, proteger a los establecimientos que emiten fútbol de forma legal y facilitar la colaboración ciudadana en la defensa de los derechos audiovisuales", informa la Liga en un comunicado de prensa.

Asimismo, La Liga recuerda que los aficionados podrán detectar una posible emisión ilegal si durante la retransmisión, en la esquina de la pantalla del televisor, no aparece ninguna letra. En el caso de los bares, si no aparece una "B"; y en el de las casas de apuestas, si no aparece una "A", quiere decir que el establecimiento no está autorizado para emitir los partidos.