Lewandowski: "Hemos jugado muchos partidos y es bueno tener un par de semanas limpias"

"Lo más importante es qué queremos hacer nosotros. Hemos jugado muchos partidos y es bueno tener un par de semanas limpias. Cada partido es muy importante y tenemos que prepararnos para LaLiga", ha analizado el delantero polaco en declaraciones a Movistar Liga de Campeones.

Y es que para el futbolista del Barcelona "está bien descansar y tener entrenamientos" con vistas a las próximas semanas.

Lewandowski, autor del primer tanto de su equipo frente al Copenhague, se ha mostrado satisfecho con su actuación en el último partido de la fase liga de la Liga de Campeones. "Estoy muy feliz de marcar goles en la Champions. En LaLiga cuando recibo balones en el área también consigo marcar gol", ha concluido.