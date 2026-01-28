Fútbol Internacional
28 de enero de 2026 - 20:10

Lewandowski: "Hemos jugado muchos partidos y es bueno tener un par de semanas limpias"

Barcelona, 28 ene (EFE).- El delantero del Barcelona Robert Lewandowski ha celebrado la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones, tras ganar al Copenhague (4-1), ya que "es bueno tener un par de semanas limpias".

Por EFE

"Lo más importante es qué queremos hacer nosotros. Hemos jugado muchos partidos y es bueno tener un par de semanas limpias. Cada partido es muy importante y tenemos que prepararnos para LaLiga", ha analizado el delantero polaco en declaraciones a Movistar Liga de Campeones.

Y es que para el futbolista del Barcelona "está bien descansar y tener entrenamientos" con vistas a las próximas semanas.

Lewandowski, autor del primer tanto de su equipo frente al Copenhague, se ha mostrado satisfecho con su actuación en el último partido de la fase liga de la Liga de Campeones. "Estoy muy feliz de marcar goles en la Champions. En LaLiga cuando recibo balones en el área también consigo marcar gol", ha concluido.