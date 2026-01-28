Natan: "Una semana muy importante en las tres competiciones"

"Tenemos los tres partidos aquí en casa. Primero, el Feyenoord, seguimos el domingo con la Liga (Valencia), que en ningún lado vamos a dejarla de lado y rematamos con la Copa del Rey (Atlético de Madrid). Vamos a intentarlo, aunque la realidad indica que tenemos muchos lesionados", se lamentado Natan

Una baja muy sensible es la del capitán, Isco Alarcón, quien "se está recuperando poco a poco" y sobre quien dijo que "ojalá falte poco par que vuelva".

El central paulista, personalmente, se está "sintiendo bien" y cree que está "haciendo la mejor temporada de" su carrera "hasta ahora", por lo que mantiene la esperanza de "jugar muchos más partidos" en los que poderse "consagrar", aunque no quiso responder a la existencia de "posibles ofertas" por estar "centrado en el Betis".

Natan disculpó, por otro lado, el enfado que mostró su compatriota Antony dos Santos al ser sustituido el domingo en el campo del Alavés al señalar que "esto son cosas que pasan" y aseguró que el suceso "no es una preocupación para él" porque "tiene la cabeza muy bien".

