Nico, Baena y Koke, en el once de Simeone; Giuliano empieza en el banquillo

El equipo rojiblanco sale con Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Marc Pubill, José María Giménez y David Hancko, en la defensa; Nico González, Pablo Barrios, Koke Resurrección y Álex Baena, en el medio campo; y Julián Alvarez y Alexander Sorloth, en la delantera.
La única baja es Antoine Griezmann, por una lesión muscular.
El Bodo/Glimt juega de inicio con Nikita Haikin; Fredrik Sjovold, Jostein Gundersen, Odin Bjortuft, Fredrik Andre Bjorkan; Sondre Brunstad Fet, Patrick Berg, Hakon Evjen; Ole Didrik Blomberg, Kasper Høgh y Jens Petter Hauge.