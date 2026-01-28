Fútbol Internacional
28 de enero de 2026 - 16:10

Nico, Baena y Koke, en el once de Simeone; Giuliano empieza en el banquillo

Madrid, 28 ene (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, alinea este miércoles de inicio a Nico González, Koke Resurrección y Álex Baena, con Giuliano Simeone en el banquillo, en el partido de la última jornada de la Liga de Campeones contra el Bodo/Glimt.

Por EFE

El equipo rojiblanco sale con Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Marc Pubill, José María Giménez y David Hancko, en la defensa; Nico González, Pablo Barrios, Koke Resurrección y Álex Baena, en el medio campo; y Julián Alvarez y Alexander Sorloth, en la delantera.

La única baja es Antoine Griezmann, por una lesión muscular.

El Bodo/Glimt juega de inicio con Nikita Haikin; Fredrik Sjovold, Jostein Gundersen, Odin Bjortuft, Fredrik Andre Bjorkan; Sondre Brunstad Fet, Patrick Berg, Hakon Evjen; Ole Didrik Blomberg, Kasper Høgh y Jens Petter Hauge.