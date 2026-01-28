Ristic: "Será un partido muy especial porque esta es mi casa"

“Será un partido muy especial porque esta es mi casa, mi corazón está aquí. Ojalá pueda ser titular, pero no es una pregunta para mí, es más para el míster. Si me preguntas si estoy preparado, sí que lo estoy”, declaró en rueda de prensa.

En este sentido, Ristic dijo estar “feliz” de regresar al estadio Rajko Mitić de Belgrado, donde solía ir “de pequeño” a ver los partidos de su próximo rival.

“Estoy seguro de que el partido de mañana va a ser una experiencia increíble y muy importante para mis compañeros, especialmente para los más jóvenes. Jugar aquí es muy complicado por la conexión tan especial que hay entre los aficionados y el equipo”, destacó.

El defensa del Celta recordó que ya ha jugado con la selección nacional en el ‘Pequeño Maracaná’, pero incidió en el que el partido de mañana será “distinto” porque tendrá el ambiente en contra.

