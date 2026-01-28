Stankovic: “Me gusta la presión, es una final”

“Veremos qué nos exige el partido, si tenemos que ser más defensivos o no. Seguro que nuestra idea no será quedarnos atrás delante de nuestra portería, pero, si el rival te obliga, estaremos preparados. Me gusta la presión y este partido es como una final”, expuso el técnico en rueda de prensa en Belgrado, según recoge su club, en la víspera del encuentro.

“Quiero sacar el mejor resultado posible. Entiendo la situación en la que estaba el equipo, obligados a ganar cada partido, pero para mí este también es obligatorio porque jugamos ante 40.000 personas”, abundó, en referencia a la reacción del Estrella Roja, con cuatro victorias consecutivas que han asegurado su pase a las eliminatorias, tras un inicio con dos derrotas y un empate.

Ahora el objetivo es el top ocho. “Estoy de acuerdo en que podemos entrar, pero deben coincidir muchas cosas. Aun así, nuestra obligación es ser los mejores este jueves”, proclamó Stankovic.

Y destacó las cualidades del Celta: “Es un equipo que lucha por la parte alta y por Europa en LaLiga. Juegan bien y saben lo que hacen. Esperamos un rival de calidad”.

“Les gusta dominar y jugar desde atrás. Cuantos más pases permitas, más difícil será para nosotros. Si les presionas y no les dejas moverse, puede ser más complicado para ellos”, continuó el entrenador, que mantuvo la incógnita del once, resaltó la elasticidad de su equipo en las posiciones y apuntó a su intención de ser “dominadores” en casa.

“Tengo un gran equipo y una gran afición. No habrá relajación”, advirtió Stankovic.