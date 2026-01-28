Ucrania gana a la República Checa y accede a cuartos con Armenia

El primer gol llegó cuando Ihor Cherniavskyi disparó raso al segundo palo y celebró con una voltereta hacia atrás. Apenas un minuto después, un disparo largo de Oleksandr Sukho, desviado por Yevhenii Zhuk, superó al portero checo Jan Žežulka, quien había sustituido a Michal Hůla y fue el más activo en la primera parte. A continuación, Artem Fareniuk estrelló un balón en el poste antes del descanso.

En la segunda parte, la República Checa apostó por Tomáš Vnuk como portero volante, pero Ucrania continuó dominando. Danyil Abakshyn amplió la ventaja con dos goles, uno tras un remate de córner de Mykola Mykytiuk, mientras que Pavel Drozd y Adam Knobloch recortaron distancias. El marcador se cerró con un gol de Nazar Shved, antes de que Radim Záruba dejara el resultado final en 5-3 a favor de Ucrania.

En el otro partido del grupo, Armenia ya había asegurado la primera posición, pero Lituania logró un empate 3-3 gracias a la actuación destacada de Edgaras Baranauskas, que marcó dos goles y asistió a Artūr Juchno. Tras la remontada lituana, un penalti fallado de Denis Nevedrov y una vaselina de Gytis Vasylius desde su propio campo sellaron el empate.

Con este resultado, Ucrania se medirá en cuartos de final, mientras que Armenia concluye como líder de grupo y Lituania se despide con un punto y buenas sensaciones.

