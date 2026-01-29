Estrella Roja y Celta empatan sin goles al descanso

Redacción deportes, 29 ene (EFE).- Dos goles anulados por el VAR al internacional austríaco Marko Arnautovic, el primero por una falta de Katai a Javi Rodríguez antes de asistir a su compañero y el segundo por un milimétrico fuera de juego suyo, permiten al Celta igualar sin goles al descanso del partido que disputa contra el Estrella Roja, al que amenazó con dos remates de Borja Iglesias.