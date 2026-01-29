29 de enero de 2026 - 17:55
Estrella Roja y Celta empatan sin goles al descanso
Redacción deportes, 29 ene (EFE).- Dos goles anulados por el VAR al internacional austríaco Marko Arnautovic, el primero por una falta de Katai a Javi Rodríguez antes de asistir a su compañero y el segundo por un milimétrico fuera de juego suyo, permiten al Celta igualar sin goles al descanso del partido que disputa contra el Estrella Roja, al que amenazó con dos remates de Borja Iglesias.
Al primero respondió con una gran parada el portero Matheus, que volvería a ser decisivo en el minuto 27 con otra buena intervención al remate de Moriba, que había recogido en el área pequeña el rechace después de que Borja Iglesias se encontrase con el poste.