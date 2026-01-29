Las sanciones de la CAF caen como un jarro de agua fría en Marruecos

La CAF desestimó el recurso de Marruecos para quitarle a Senegal el título de campeón de la CAN, aunque sancionó a su seleccionador, Pape Thiaw, con cinco partidos de suspensión, por incitar a sus jugadores a abandonar el campo después de que el árbitro señalase un penalti en contra en el añadido de la final disputada el pasado 18 de enero en Rabat.

Entre otras medidas, el organismo futbolístico africano sancionó también al lateral derecho marroquí Achraf Hakimi, suspendido dos partidos por "comportamiento antideportivo", y al delantero Ismael Sabari con tres, más una multa de 100.000 dólares también por "conducta antideportiva".

La Federación marroquí también fue multada por un monto total de 315.000 dólares por "comportamiento inapropiado de los recogepelotas en el estadio" y "de los jugadores de la selección y el cuerpo técnico al invadir la zona de la revisión del VAR", además de "obstaculización del trabajo del árbitro" y por el uso de láseres por los aficionados durante el partido.

"Es un veredicto que parece desproporcionado e injusto para el equipo nacional", se lee en el portal marroquí 'Medias24' que afirmó que la FRMF va a apelar la decisión, citando "una fuente segura".

Por su parte, 'Le360' en un artículo titulado "Final de la CAN: ¿Marruecos 'controla' realmente la CAF?" criticó las declaraciones del presidente de la federación senegalesa FSF, Abdoulaye Fall, sobre "una supuesta subordinación de la CAF a Marruecos", así como las sanciones contra el equipo marroquí.

"Sanciones que, en última instancia, se suponía que debían 'reparar' el fútbol, pero que finalmente resultan casi equilibradas entre dos países que, sin embargo, no tenían claramente la misma responsabilidad en el caos de esa final. Una severidad implacable hacia los anfitriones, mientras reina la laxitud con quienes infringieron la ley", se lee en la nota del medio marroquí.

En el mismo sentido las redes marroquíes denunciaron las sanciones de la CAF que consideraron injustas hacia los jugadores marroquíes y no demasiado duras contra el equipo senegalés: "¿Cómo que sancionan y multan a Hakimi y Saibari, fueron ellos quienes abandonaron el estadio? ", comentó un internauta sobre la decisión de la CAF.

Durante la final de la CAN se produjeron varios incidentes y, en el tramo final, los jugadores senegaleses abandonaron momentáneamente el campo en protesta por un penalti a favor de Marruecos, lo que propició que la afición senegalesa intentara saltar al campo y generó momentos de tensión que requirieron la intervención de las fuerzas de seguridad.

Finalmente, a instancias de su capitán Sadio Mané, los senegaleses regresaron al campo. El meta Edouard Mendy detuvo el penalti lanzado 'a lo Panenka' por el marroquí Brahim Díaz, y Senegal logró la victoria en la prórroga, gracias a un gol de Pape Gueye.

Lo ocurrido generó además un clima de tensión posterior en redes sociales entre aficionados marroquíes y senegaleses.