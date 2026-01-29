Simeone, pendiente de Giuliano, con fiebre y dolor de garganta, para la visita al Levante

Para ese encuentro también es seria duda el francés Antoine Griezmann, que sigue al margen del grupo por una lesión muscular.

Después de la derrota de este miércoles (1-2) en la Liga de Campeones frente al Bodo/Glimt, en la que Giuliano no disputó ningún minuto por la citada indisposición, aunque sí estuvo en el banquillo, el equipo rojiblanco ya enfoca al duelo con el Levante, sin apenas pausa ni descanso, con menos de 72 horas entre ambos partidos. En total, habrá 67 horas y media entre los dos encuentros.

Giuliano es duda por un proceso febril y dolor de garganta. Su evolución determinará su disponibilidad para el choque contra el Levante, en el que también está en duda la presencia de Griezmann, una vez que no ha transcurrido ni una semana desde su lesión muscular sufrida en el entrenamiento del pasado viernes.

El atacante francés se ha perdido los dos últimos compromisos de su equipo, tanto la victoria 3-0 contra el Mallorca (Liga) como la derrota por 1-2 ante el Bodo/Glimt (Liga de Campeones).

Tras la derrota de este miércoles, que dejó al conjunto colchonero fuera del top ocho de la Liga de Campeones -y, por tanto, con la necesidad de disputar una ronda previa para alcanzar los octavos de final-, los de Simeone intentarán no perder el tren de la liga, en la que ocupan la tercera plaza, con 44 puntos, siete menos que el Real Madrid (segundo) y a ocho del Barcelona (líder), y tres más que el Villarreal, cuarto clasificado.

Su rival, el Levante, es el penúltimo de la tabla, con 17 unidades, sólo cuatro más que el último clasificado, el Oviedo del Grupo Pachuca.