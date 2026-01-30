1-1. Tablas en Zubieta

El duelo comenzó con el equipo donostiarra como dominador del juego, aunque apenas creó peligro ante la portería de un conjunto visitante que, con el paso de los minutos, equilibró del partido.

En el minuto 35, la Real Sociedad B dispuso de una buena ocasión de gol con un disparo de Ibai Aguirre tras una acción individual y poco después Balda remató cruzado pero desviado tras otra buena jugada de los de Ansotegi.

Poco después de comenzar la segunda mitad, en el minuto 49, Gorka Carrera firmó el 1-0 tras un error de un defensor del Las Palmas. Fue el noveno gol de la temporada para el ariete del filial realista.

La UD Las Palmas respondió casi de inmediato y en el minuto 51 Kirian igualó la contienda tras una buena asistencia de Jesé.

Todo lo que no sucedió en los primeros 45 minutos, ocurrió en los primeros cinco de la segunda parte, pero luego el partido se volvió a parar.

En el minuto 64 Jesé estuvo cerca del 1-2 con un disparo desde el interior del área tras una bonita bicicleta, pero Arana se mostró seguro.

En el 66, Horkas sacó una buena mano para enviar el balón a córner tras un fuerte derechazo lejano de Astiazarán. Pocas jugadas después, Gorosabel remató fuera y Carrera también chutó por encima del marco de la UD Las Palmas.

En el tiempo añadido, Iker Bravo primero y Clemente después pudieron dar la victoria al equipo canario, pero no estuvieron acertados.

1 - Real Sociedad B: Arana; Balda (Agote, m.90), Beitia, Kita, Dadie; Carbonell (Adjabeng, m.78), Aguirre, Mikel Rodríguez, Gorosabel (Mariezkurrena, m.81); Astiazarán (Osazuwa, m.90) y Carrera.

1 – Las Palmas: Horkas; Marvin, Álex Suarez, Herzog, Clemente; Manu Fuster (Iker Bravo, m.65), Amatucci, Kirian (Loiodice, m.72), Ale García (Pejiño, m.90); Jonathan Viera (Iván Gil, m.72) y Jesé (Estanis, m.72).

Goles: 1-0, m.49: Carrera. 1-1, m.51: Kirian.

Árbitro: Saúl Ais. Amonestó a Mikel Rodríguez (m.22) y Gorosabel (m.55) por parte de la Real Sociedad B; y a Marvin (m.6), de Las Palmas.

Incidencias: encuentro correspondiente a la 24ª jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Estadio Ciudad Deportiva Zubieta ante 1.203 espectadores.