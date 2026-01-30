El Barça no se fía de las urgencias del Elche

Y recuerda el alemán la valentía y el gran trabajo de Eder Sarabia. Así que su Barça buscará la victoria para seguir al frente de la clasificación, en un semana en la que ha conseguido el pase al top ocho de la Champions, pese a las dudas que generó durante el primer tiempo su juego ante el Copenhague.

Precisamente la falta de fiabilidad defensiva -los azulgrana volvieron a encajar en los primeros minutos y tuvieron que remontar de nuevo- es una de las grandes preocupaciones de Flick.

Ante el Elche, el Barça podría darle la vuelta a su alineación. El uruguayo Ronald Araujo podría volver al once titular en detrimento de Gerard Martín, que no ha mostrado mucha fiabilidad.

También cabe la posibilidad de que Flick le dé minutos al portugués Joao Cancelo, para liberar minutos a sus carrileros. La polivalencia del portugués, que puede jugar por la derecha o por izquierda, es un valor añadido.

Otra de las dudas estriba en el acompañante de Frenkie de Jong en el doble pivote. El neerlandés fue baja ante el Copenhague por acumulación de amarillas y volverá ante el Elche. Seguramente Eric Garcia estará a su lado, pese a los buenos minutos ofrecidos por Marc Bernal y por Dani Olmo ante los daneses.

En función de esa decisión de Flick, se conocerá también quién juega de mediapunta: Olmo o Fermín López, que está en un gran momento y está a punto de renovar su contrato con el Barcelona.

Arriba Lamine Yamal, el mejor del Barça ante el Copenhague, y Raphinha parecen fijos. El puesto de nuevo se lo disputarán Lewandowski y Ferran, que acaba de salir de una lesión.

Enfrente el Elche, necesitado de puntos y con ausencias importantes, tratará de romper este sábado su mala dinámica en 2026 y aunque los de Eder Sarabia solo han cedido una derrota como local llegan a esta exigente cita tras enlazar cinco partidos sin ganar, incluido un encuentro de Copa, y tras haber sumado dos puntos de los últimos doce en Liga.

El conjunto ilicitano, que no podrá contar con varios jugadores importantes durante el campeonato, ha dilapidado una cómoda renta sobre el descenso, del que se ha situado a tres puntos a la espera de un calendario muy exigente en febrero.

Además de la ausencia de larga duración de Héctor Fort, jugador cedido por el Barcelona, el técnico Eder Sarabia no podrá contar con Aleix Febas, sancionado, ni con Álvaro Núñez, con problemas de pubis, los dos jugadores que más minutos acumulan esta temporada.

Tampoco estará por problemas musculares Josan Ferrández, mientras que Pedro Bigas, John Chetauya y Rafa Mir, ausentes en los últimos partidos, serán duda hasta última hora.

La buena noticia para el Elche es el regreso del central Víctor Chust tras cumplir sanción y la presencia en la citación del extremo chileno Lucas Cepeda, reciente fichaje del club, que podría disponer de minutos durante el encuentro.

Los problemas para Sarabia se acumulan en el perfil derecho, ya que, sin Álvaro Núñez ni Josan, deberá improvisar un carrilero. El portugués Martim Neto y Adrià Pedrosa, a pierna cambiada, son las posibles alternativas.

El relevo de Febas, titular en todos los partidos de Liga, también es una incógnita, ya que en la plantilla no hay ningún jugador con características similares a las del centrocampista ilerdense.

Elche: Iñaki Peña; Chust, Affengruber, Pétrot o Bigas; Pedrosa, Neto, Aguado, Diangana, Germán Valera; Álvaro Rodríguez y André da Silva.

Barcelona: Joan Garcia; Joao Cancelo o Kounde, Cubarsí, Araujo, Balde; Frenkie de Jong, Eric Garcia; Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran.

Árbitro: Pendiente de designación.