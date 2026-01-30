El derbi vasco, un asunto global

Hace casi cien años, el primer derbi vasco liguero, disputado en Atocha, terminó con empate a 1. Este domingo, en San Mamés, Real Sociedad y Athletic club se ven las caras en la jornada 22 de LaLiga EA Sports, y la competición aprovechará la coyuntura, como viene haciendo en las últimas temporadas, para hacer llegar al mundo entero qué es lo que lo hace especial.

El departamento de Comunicación Global de LaLiga organiza un viaje de prensa especial con representación de medios de países como Argentina, Indonesia o el Reino Unido, mercados considerados estratégicos tanto por la patronal como por los clubes que la conforman.

El objetivo, según fuentes de LaLiga, es “ofrecer una visión integral de LaLiga y sus clubes, destacando tanto la dimensión deportiva como la institucional y cultural, aprovechando la riqueza tanto a nivel deportivo como idiosincrático del deporte en el País Vasco y Navarra”.

Este dimensión del derbi vasco pondera el duelo vasco de igual forma que partidos que LaLiga considera sus buques insignia, como el Clásico (Real Madrid-Barcelona), el derbi de Madrid (Real Madrid-Atlético de Madrid) o el Gran Derbi (Sevilla-Betis).

La particularidad, en este caso, es que la visita no se reducirá solamente al derbi. Durante los tres días que durará el viaje, los periodistas acreditados también visitarán las instalaciones de Deportivo Alavés, Eibar y Osasuna, y asistirán al partido de la Euroliga de baloncesto entre el Baskonia, club asociado al Alavés, y el Zalgiris Kaunas, encajando en una apretada agenda la posibilidad de tener una visión global del deporte en el País Vasco y Navarra.

LaLiga es consciente de que el derbi vasco merece un tratamiento preferente. Los datos lo demuestran. El partido de la primera vuelta, disputado en Anoeta y que terminó con un 3-2 favorable a los locales, tuvo una audiencia televisiva de alrededor de 358.000 espectadores. Su 4,1% de cuota de pantalla le permitió superar el encuentro de esa misma jornada del Atlético de Madrid (contra el Sevilla) y quedar en el ranking solamente por debajo de los partidos de Real Madrid y Barcelona.

Ese dato, además, está muy por encima de la media de espectadores de ambos equipos. Si no se tiene en cuenta los encuentros contra Real Madrid, Barcelona y Atlético, que arrastran sumas de aficionados que distorsionan los datos, el Athletic tiene una media de 231.944 aficionados por televisión en cada uno de sus partidos; la Real, 176.058, por lo que la cifra correspondiente al derbi vasco, 358.000, es más del doble.

Este partido siempre ha ido mucho más allá del fútbol. Fue el escenario, por ejemplo, de una de las acciones más importantes para la legalización de la bandera autonómica vasca, cuando José Ángel Iribar, capitán del Athletic, e Inaxio Kortabarria, su homólogo de la Real, saltaron al césped portándola en mayo de 1976, cuando todavía no estaba reconocida.

El domingo, el hermanamiento entre las aficiones volverá a ponerse a prueba en San Mamés. El Athletic Club puso a disposición de la Real Sociedad 575 entradas para el encuentro a un precio fijo de 30 euros, de las cuales 60 se reservaron para compromisos del club y 105 para los peñistas. A pesar del carácter histórico de la rivalidad, el encuentro ni siquiera está declarado de alto riesgo, algo que sí se aplicó, por ejemplo, al Cultural Leonesa-Athletic Club de octavos de Copa del Rey.

“En un derbi, para mí, no importa cómo llegan los equipos; en un derbi, todo se iguala. Es, probablemente, nuestro partido más especial del año. Es el derbi, para mí, más bonito del mundo”, afirmó Álvaro Odriozola, defensa de la Real Sociedad, en la rueda de prensa previa al encuentro. Y esa es la imagen que LaLiga quiere proyectar al mundo.