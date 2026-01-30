Francia se mide a Ucrania en un cruce de cuartos marcado por el precedente mundialista

El cruce enfrenta a Francia, una de las potencias emergentes del panorama internacional, y a Ucrania, una de las grandes selecciones históricas de este deporte, en un clásico moderno que promete máxima intensidad.

Francia disputa por segunda vez una fase final europea y llega a este encuentro tras firmar una brillante fase de grupos y debutaron con un empate 2-2 ante Croacia, antes de lograr su primera victoria histórica en una Eurocopa al imponerse con claridad a Letonia (5-0) y Georgia (3-1), resultados que les permitieron cerrar el grupo A en la primera posición.

El rendimiento del conjunto francés no es casualidad. Fue el máximo goleador de la fase de clasificación con 41 tantos y, en su estreno mundialista en 2024, alcanzó las semifinales. Jugadores clave de aquella campaña, como Mamadou Siragassy Touré, Abdessamad Mohammed y Souheil Mouhoudine, han vuelto a mostrar un gran nivel en Riga y Kaunas.

No obstante, su camino en Uzbekistán se cruzó con Ucrania, que se impuso con contundencia por 7-1 y le privó del tercer puesto en un Mundial ganado por Brasil al vencer en la final a Argentina (2-1).

Ucrania, por su parte, vuelve a situarse entre las ocho mejores selecciones de Europa por undécima edición consecutiva en un periodo de 25 años, desde que fue subcampeona continental en 2001 y 2003. El equipo comenzó el grupo B en Kaunas con una derrota ajustada ante Armenia (2-1), pero reaccionó con autoridad al vencer a Lituania (4-1) y a Chequia (5-3), este último encuentro con dos goles de Danyil Abakshyn.