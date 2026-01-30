Griezmann ultima su recuperación para el partido de Copa contra el Betis

El futbolista, lesionado hace una semana en un entrenamiento, se entrenó de nuevo al margen, junto a Óscar Pitillas, preparador físico recuperador del conjunto rojiblanco, en la sesión de este viernes, pero a buen ritmo, con ejercicios intensos.

“Antoine está en un proceso bueno de recuperación. Seguramente, ya a partir del lunes empezará a entrenar con el grupo”, avanzó después Diego Simeone, su entrenador, sobre el atacante francés, que ha sido baja en los dos últimos encuentros, contra el Mallorca y el Bodo/Glimt, más este sábado frente al Levante.