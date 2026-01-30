La agonía por el descenso de la Cultural, acicate para el Deportivo

Las importantes ausencias de dos jugadores fundamentales como el extremo brasileño Lucas Ribeiro, por sanción, y el centrocampista ofensivo Luis Chacón, por la llamada 'cláusula del miedo' de las cesiones, unido a la situación clasificatoria, solo un punto por encima del descenso tras seis jornadas sin conocer la victoria, condicionan el once inicial que pueda presentar la Cultural.

De esta forma, José Ángel Ziganda se verá obligado a buscar soluciones para su ataque, ya que ambos suman siete goles y varias asistencias, pero previsiblemente también tendrá que tomar medidas en el centro del campo y la retaguardia dada la sangría de goles que viene encajando su equipo en las últimas jornadas donde incluso ha visto como sus rivales le remontaban el marcador.

Por ello, Ziganda podría introducir variantes entre las que incluso entraría alguna de sus dos únicas incorporaciones invernales como es el extremo Víctor Moreno, que ya se estrenó en la segunda parte del encuentro del lunes en Ceuta (3-1) ofreciendo unas buenas prestaciones pese a salir con el equipo en inferioridad numérica.

El hecho de haberse agotado hace días las localidades disponibles puestas a la venta, quedando tan solo las que puedan liberar los abonados, hace presumir de una gran entrada que incluso se acerque al tope de la temporada de la pasada jornada ante el Real Sporting cuando se rozaron los 13.000 aficionados en el Reino de León en un partido declarado de alto riesgo.

Enfrente está el Deportivo, que presionado por su pobre rendimiento en Riazor, donde solo ha sumado 16 puntos en 11 partidos, necesita mantener su ritmo de puntuación como visitante para no descolgarse de la pelea por el ascenso directo.

Las seis jornadas sin ganar que encadena la Cultural y las bajas de Luis Chacón y Ribeiro invitan al deportivismo a soñar con una victoria en el Reino de León, donde Antonio Hidalgo tendrá que retocar su once por la baja, por sanción, del neerlandés Zakaria Eddahchouri.

Todo apunta a que Stoichkov ocupará el puesto de delantero centro si su entrenador decide jugar con José Ángel y Villares en el doble pivote, ya que en ese caso Mario Soriano formaría junto a Mella y Yeremay por detrás del nueve.

La otra posibilidad es que el Deportivo arranque con dos delanteros, lo que abriría las puertas de la titularidad al italiano Samuele Mulattieri, y con Mario Soriano en el doble pivote junto a Villares o José Ángel.

Cultural Leonesa: Badía; Víctor García, Barzic, Rodri Suárez, Hinojo; Iván Calero, Maestre, Ojeda, Tresaco; Rubén Sobrino y Manu Justo.

Deportivo: Álvaro Ferllo; Alti, Loureiro, Comas, Quagliata; José Ángel, Villares; Mella, Mario Soriano, Yeremay; Stoichkov.