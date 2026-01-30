La 'Norma Rodman': cómo la NWSL retuvo a su mayor activo en Estados Unidos

Tuvo que verle las orejas al lobo para aprobar esta herramienta la NWSL, oficialmente denominada 'High Impact Player Rule' pero popularizada como la 'Norma Rodman', tras meses de negociaciones y frustración tanto de la jugadora como de su club, el Washington Spirit, mientras llovían ofertas millonarias de equipos extranjeros.

Rodman, de 23 años, quedó libre el 31 de diciembre al expirar su contrato. El Washington Spirit no podía ofrecerle un sueldo acorde con su nivel debido al límite salarial de la NWSL, de 3,5 millones de dólares para toda la plantilla en 2026. Su propietaria, Michele Kang, contaba con los recursos, pero estaba atada de manos.

La salida de Rodman habría sido un golpe devastador para la liga, especialmente en una temporada en la que ya había visto escapar a las estadounidenses Alyssa Thompson y Naomi Girma rumbo al Chelsea. Retener a 'Tri' se había convertido en un asunto de interés nacional.

Así, poco antes de Año Nuevo, la liga anunció la creación de su 'High Impact Player Rule' (norma de jugadoras de alto impacto), la llamada 'Norma Rodman', que permite a los clubes superar el límite salarial en hasta un millón de dólares para un grupo selecto de jugadoras.

Hay ocho criterios comerciales y deportivos para clasificarse, como estar entre las 30 mejores en el Balón de Oro, ser una de las 11 jugadoras con más minutos en la selección de Estados Unidos, haber formado parte del once ideal de la NWSL o figurar en el 'top 150' de deportistas más comerciales de SportsPro Media.

Cumpliendo siete de los ocho criterios posibles -el otro es para guardametas-, Rodman se ajusta a la perfección a los parámetros de la nueva norma.

La nueva norma permitió al Spirit, que dirige el español Adrián González, presentar una oferta competitiva a Rodman, que la semana pasada selló un contrato de tres temporadas más, con un salario cercano a los dos millones de dólares anuales, lo que la convierte en la primera jugadora en aprovechar este nuevo mecanismo.

Su agente, Mike Senkowski, de Upper 90 Sports Group, se encargó de difundir que Rodman se convertía en la futbolista mejor pagada del mundo, aunque no está claro si su contrato supera al de Aitana Bonmatí con el Fútbol Club Barcelona.

Michele Kang, la mayor empresaria de fútbol femenino en el mundo, que además del Spirit también controla el OL Lyonnes francés y el London City Lionesses de la liga inglesa, dijo que "Trinity es una jugadora de generación única, pero, aún más importante, representa el futuro de este club y del fútbol femenino".

"Este acuerdo refleja nuestra convicción de que el talento de élite merece un compromiso de élite. En el Spirit estamos construyendo algo duradero: un club que compite cada temporada por campeonatos, que invierte en la excelencia y que crea un entorno donde las jugadoras de clase mundial puedan prosperar a largo plazo", aseguró.

La 'Norma Rodman' recuerda a la 'Norma Beckham', creada por la MLS en 2007 para facilitar la llegada del futbolista inglés a Estados Unidos, donde jugó en el Los Angeles Galaxy.

Esta normativa permite a los clubes de la MLS contar con hasta tres futbolistas por encima del límite salarial, con el objetivo de competir en el mercado internacional.

Vigente hasta hoy, fue utilizada por el propio Beckham, esta vez como copropietario del Inter Miami, para fichar a Lionel Messi, así como a Jordi Alba y Sergio Busquets.