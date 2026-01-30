Lamine Yamal, único español presente en el once de la jornada de la Champions League

El futbolista de 18 años de edad volvió a mostrar su mejor versión en la victoria del FC Barcelona frente al Copenhage por 4-1 y vio portería después de un remate escorado en el borde del área que pudo entrar gracias al rechace de un defensor, además de dar una asistencia hacia Lewandowski en el primer gol y un centro milimétrico al polaco que sirvió para provocar un penalti que les daría otro gol.

"Estas son las noches en las que sueñas jugar y ganar cuando eres niño. Una noche fantástica y hemos logrado nuestro objetivo" señaló Yamal tras concretar la clasificación del Barça a los octavos de final.

Por otro lado, Trubin, el portero del Benfica, se ha metido en el once después de otorgarle a su equipo la clasificación a dieciseisavos entrando como último clasificado gracias a un testarazo legendario en el último minuto ante el Real Madrid para que los locales pudiesen llevarse la victoria por 4-2, además de dejar al equipo blanco sin su ansiado "top 8".

El Benfica se vistió de gala en la última jornada de "Champions" y así lo demuestran los once seleccionados de la UEFA, en los que también está presente el futbolista noruego del equipo portugués Andreas Schjelderup, después de firmar un heroico doblete para comandar a su equipo hacia la próxima ronda.

